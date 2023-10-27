Келли Убре набрал 27 очков при 9 из 11 с игры в дебютном матче за «Филадельфию»

Теги Милуоки Филадельфия НБА Баскетбол - видео Келли Убре Баскетбол

Форвард Келли Убре в четверг дебютировал за «Филадельфию».

В матче с «Милуоки» (117:118) Убре записал на свой счет 27 очков, 4 подбора и 1 перехват при 9 из 11 с игры (5 из 6 из-за дуги) за 32 минуты со скамейки. 

Во второй половине сентября Убре получил от «76-х» 1-летний контракт на 2 миллиона долларов.

Прошлый год стал самым результативным в карьере игрока. В составе «Шарлотт» Убре набирал в среднем 20,3 очка, 5,2 подбора и 1,1 передачи при 43% с игры и 32% из-за дуги.

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14 комментариев

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Alexander Permyakov
Убре шикарно отыграл! Да и в целом Фила дала неожиданно неплохой уровень контеста. Если бы в концовке ещё и свистнули момент, когда Грек сам себе мяч через кольцо перебросил, было бы ещё напряжённее.
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wallenberg
Убре умеет набирать очки, но процент попадания очень непредсказуемый, в следующей игре легко может быть что-то вроде 2 из 13. .
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rembrandao
За 2 ляма ухватить такого игрока - просто подарок. Даже если он будет чередовать крутые игры с провальными, это того стоит.
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zjwjx8zk6y
Очень интересно, как Фила смогла с ним такой контракт подписать. Понятно, что 20 PPG с процентом 43% в Шарлотт не лучшая эффективность, но когда всяким поленьям типа Макдэниэлса дают 130+ лямов, неужели и Убрэ никто не захотел отсыпать?
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Cash_flow
Профессиональный скорер Келлз Убре просто выполнил свою работу
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evgen98
Ответ КристапсПорзингис
Убрэ увел у Хардена подружку,Харден с ней пришел на тусу,а Убрэ ушел ,и теперь это девица Мисс Убрэ и мать его детишек https://youtu.be/09mUsRH5UFQ?si=b1_ku3BGDZ79hQbR Если вдруг кто то пропустил ) Морри знал кого подписать в межсезонье)))
Да и бог с ними, делами не имеющими отношения к баскетболу. Это прекрасно, что Келли нашел свою судьбу, а Борода по-любому не очень переживает или типа он тоже на ней именно жениться хотел? Обычная житейская история. Наоборот это Убре должно быть некомфортно - женился на девушке которая отвисала с бородой.
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Никита Анохин
Ответ evgen98
Замены в баскетболе никто не отменял. У Филы вполне глубокий состав.
именно поэтому играли сегодня ротацию из 6 человек
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lavrup
Сегодня был очень хорош, но и оверперформинг жесткий был.
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КристапсПорзингис
Ответ evgen98
Красавчик Убре, не только внешне, но и на площадке сегодня был. Обращал на себя внимание еще играя за Вашингтон в свой первый сезон. Вот если этот сезон проведет на таком же уровне, так Мори выкатит контракт нормальный, они как раз платежку расчищают.
Ну насчет внешне хз,а на площадке выглядел лучше Хардена 😂😂
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КристапсПорзингис
Ответ КристапсПорзингис
Ну насчет внешне хз,а на площадке выглядел лучше Хардена 😂😂
Убрэ увел у Хардена подружку,Харден с ней пришел на тусу,а Убрэ ушел ,и теперь это девица Мисс Убрэ и мать его детишек

https://youtu.be/09mUsRH5UFQ?si=b1_ku3BGDZ79hQbR
Если вдруг кто то пропустил )
Морри знал кого подписать в межсезонье)))
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evgen98
Ответ КристапсПорзингис
Ну насчет внешне хз,а на площадке выглядел лучше Хардена 😂😂
Ну тут как бы... совсем хз, с чего сделан такой вывод?
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evgen98
Ответ Никита Анохин
именно поэтому играли сегодня ротацию из 6 человек
Сегодня первый матч сезона, дебют, ответственность, сродни матчу ПО. Остальные матчи сезона так играться будут далеко не всегда. Есть команды похуже, есть получше и т.д. Не надо спешить делать выводы по одному матчу.
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