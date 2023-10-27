Форвард Келли Убре в четверг дебютировал за «Филадельфию».

В матче с « » (117:118) Убре записал на свой счет 27 очков, 4 подбора и 1 перехват при 9 из 11 с игры (5 из 6 из-за дуги) за 32 минуты со скамейки.

Во второй половине сентября Убре получил от «76-х» 1-летний контракт на 2 миллиона долларов.

Прошлый год стал самым результативным в карьере игрока. В составе «Шарлотт» Убре набирал в среднем 20,3 очка, 5,2 подбора и 1,1 передачи при 43% с игры и 32% из-за дуги.

Перемен! «Кливленд»

Алексей Швед едет в чемпионат Китая. А чем можно заняться в Шаньси, помимо баскетбола?