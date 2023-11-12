Келли Убре сбила машина. Защитник «Сиксерс» находится в больнице, его состояние оценивается как стабильное

Атакующий защитник «Сиксерс» был сбит автомобилем в Филадельфии, Пенсильвания, сегодня ночью. В настоящее время он находится в местной больнице, его состояние оценивается как стабильное, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

По словам пресс-секретаря «Филадельфии», Убре в момент происшествия находился рядом со своим домом.

Представители организации, включая президента , находятся вместе с Убре в больнице. Ожидается, что баскетболист пропустит значительное количество времени из-за полученных травм, однако сезон для него не закончен. Местные власти проводят расследование инцидента.