Келли Убре сбила машина. Защитник «Сиксерс» находится в больнице, его состояние оценивается как стабильное
Атакующий защитник «Сиксерс» Келли Убре был сбит автомобилем в Филадельфии, Пенсильвания, сегодня ночью. В настоящее время он находится в местной больнице, его состояние оценивается как стабильное, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.
По словам пресс-секретаря «Филадельфии», Убре в момент происшествия находился рядом со своим домом.
Представители организации, включая президента Дэрила Мори, находятся вместе с Убре в больнице. Ожидается, что баскетболист пропустит значительное количество времени из-за полученных травм, однако сезон для него не закончен. Местные власти проводят расследование инцидента.
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