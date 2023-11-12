Келли Убре сбила машина. Защитник «Сиксерс» находится в больнице, его состояние оценивается как стабильное

Теги происшествия Филадельфия НБА Дэрил Мори Келли Убре Баскетбол

Атакующий защитник «Сиксерс» Келли Убре был сбит автомобилем в Филадельфии, Пенсильвания, сегодня ночью. В настоящее время он находится в местной больнице, его состояние оценивается как стабильное, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

По словам пресс-секретаря «Филадельфии», Убре в момент происшествия находился рядом со своим домом.

Представители организации, включая президента Дэрила Мори, находятся вместе с Убре в больнице. Ожидается, что баскетболист пропустит значительное количество времени из-за полученных травм, однако сезон для него не закончен. Местные власти проводят расследование инцидента.

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7 комментариев

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ShowTime.
Блин, только нашел свою роль, закрепился в составе. Здоровья.
+12
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Lost
водителем был джеймс харден
+16
-6
+10
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pelod
вот был бы это еще и убер.
+2
-1
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Mr.Todd
Ответ Lost
водителем был джеймс харден
Мори: могут стрелять по мне, а зацепят вас.
+1
0
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