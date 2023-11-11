Джеймс Харден: «Мне нужно провести 10 матчей, чтобы оценивать свою игру»
Разыгрывающий «Клипперс» Джеймс Харден заявил, что пока рано оценивать его выступление за новую команду.
«Лично у меня это всего лишь третий матч. У меня не было ни тренировочного лагеря, ни предсезонки, так что для меня все происходит очень быстро. Мне нужно провести 10 матчей, чтобы оценивать свою игру», – передает слова Хардена репортер Ло Мюррэй.
В первых трех матчах за «Клипперс» Харден набирал в среднем 14,3 очка, 5,3 подбора и 4,7 передачи.
3 комментария