Джеймс Харден: «Мне нужно провести 10 матчей, чтобы оценивать свою игру»

Разыгрывающий «Клипперс» заявил, что пока рано оценивать его выступление за новую команду.

«Лично у меня это всего лишь третий матч. У меня не было ни тренировочного лагеря, ни предсезонки, так что для меня все происходит очень быстро. Мне нужно провести 10 матчей, чтобы оценивать свою игру», – передает слова Хардена репортер Ло Мюррэй.

В первых трех матчах за « » Харден набирал в среднем 14,3 очка, 5,3 подбора и 4,7 передачи.