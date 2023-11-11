Джеймс Харден: «Мне нужно провести 10 матчей, чтобы оценивать свою игру»

Теги Клипперс НБА Джеймс Харден Баскетбол

Разыгрывающий «Клипперс» Джеймс Харден заявил, что пока рано оценивать его выступление за новую команду.

«Лично у меня это всего лишь третий матч. У меня не было ни тренировочного лагеря, ни предсезонки, так что для меня все происходит очень быстро. Мне нужно провести 10 матчей, чтобы оценивать свою игру», – передает слова Хардена репортер Ло Мюррэй.

В первых трех матчах за «Клипперс» Харден набирал в среднем 14,3 очка, 5,3 подбора и 4,7 передачи.

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3 комментария

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p
Ждем запрос на обмен через 10 дней?🤔
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Xell
Харден—"Мне нужен месяц, чтобы посетить топ стриптиз клубы в Лос—Анджелесе")
+1
0
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Аркадий Байдерин
Как похорошела игра клипперс при Хардене
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0
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