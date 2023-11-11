Тайрон Лю: «Маленькая пятерка сейчас не очень подходит Хардену, пока он не наберет игровую форму»

Главный тренер « » после поражения от «Далласа» (126:144) заявил, что пока не будет выпускать в маленьких пятерках.

Харден набрал 14 очков за первую четверть (3 из 3 с игры, 6 из 6 с линии). После этого он отыграл еще 20 минут, лишь три раза бросив по кольцу – и все они были неточны.

«Центровой всегда должен быть рядом с ним на площадке, просто исходя из стиля игры Джеймса, пик-н-роллов и прочего. Чтобы он мог создать эпизод для нашего бигмэна, для себя или других игроков команды.

Мне кажется, что маленькая пятерка не очень подходит ему сейчас, пока он не наберет лучшую игровую форму. Если Джеймс будет как можно чаще выходить на паркет с «пятеркой», это поможет нам максимально», – заявил Лю на пресс-конференции.