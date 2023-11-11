Майк Джеймс о критике Этторе Мессины в адрес Кевина Пангоса: «Высший уровень газлайтинга»
Разыгрывающий «Монако» Майк Джеймс отреагировал на слова главного тренера «Милана» Этторе Мессины, который заявил, что команде не хватает подходящего разыгрывающего, потому что Кевин Пангос не справляется с этой ролью.
«Черт возьми, он только что бросил Пангоса в океан. Все в порядке, Кевин, он выбросил меня в космос и ничего.
Винить разыгрывающего, который входил в символическую сборную Евролиги и показывал высокий уровень игры, через пять матчей после начала сезона, не глядя на себя и не признавая, что вы собрали ужасный состав – это высший уровень газлайтинга, который я когда-либо видел.
Он динозавр. Он не в теме. Им нужно перестроиться, посмотреть на себя и начать развиваться, иначе это будет продолжаться.
Победа в Евролиге, когда Кайл Хайнс еще учился в колледже, не означает, что ты можешь выиграть этот турнир сейчас», – написал Джеймс.
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