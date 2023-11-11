Майк Джеймс о критике Этторе Мессины в адрес Кевина Пангоса: «Высший уровень газлайтинга»

Теги Этторе Мессина Turkish Airlines EuroLeague Милан Майк Джеймс 1990 Монако Кевин Пангос Баскетбол

Разыгрывающий «Монако» Майк Джеймс отреагировал на слова главного тренера «Милана» Этторе Мессины, который заявил, что команде не хватает подходящего разыгрывающего, потому что Кевин Пангос не справляется с этой ролью.

«Черт возьми, он только что бросил Пангоса в океан. Все в порядке, Кевин, он выбросил меня в космос и ничего.

Винить разыгрывающего, который входил в символическую сборную Евролиги и показывал высокий уровень игры, через пять матчей после начала сезона, не глядя на себя и не признавая, что вы собрали ужасный состав – это высший уровень газлайтинга, который я когда-либо видел.

Он динозавр. Он не в теме. Им нужно перестроиться, посмотреть на себя и начать развиваться, иначе это будет продолжаться.

Победа в Евролиге, когда Кайл Хайнс еще учился в колледже, не означает, что ты можешь выиграть этот турнир сейчас», – написал Джеймс.

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3 комментария

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Рахон Р.
Ответ Tim Timson
газлайтинг? требую вмешательства знатоков или отправлю этот вопрос Друзю,)
одна из форм абьюзинга.
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funny.exe
Ответ Tim Timson
газлайтинг? требую вмешательства знатоков или отправлю этот вопрос Друзю,)
Когда убеждаешь человека в чем-то чего не было. Например: -ты выпил эту колу. -нет я не пил эту колу. -да я сам видел полчаса назад, что ты пил эту колу. И вот так до тех пор пока жертва сама себя в голове не убедит, что она выпила эту колу, не совсем понятно, правда, как этот термин применим к ситуации в статье.
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