Майк Джеймс о критике Этторе Мессины в адрес Кевина Пангоса: «Высший уровень газлайтинга»

Разыгрывающий « » отреагировал на слова главного тренера « » , который заявил, что команде не хватает подходящего разыгрывающего, потому что Кевин Пангос не справляется с этой ролью.

«Черт возьми, он только что бросил Пангоса в океан. Все в порядке, Кевин, он выбросил меня в космос и ничего.

Винить разыгрывающего, который входил в символическую сборную и показывал высокий уровень игры, через пять матчей после начала сезона, не глядя на себя и не признавая, что вы собрали ужасный состав – это высший уровень газлайтинга, который я когда-либо видел.

Он динозавр. Он не в теме. Им нужно перестроиться, посмотреть на себя и начать развиваться, иначе это будет продолжаться.

Победа в Евролиге, когда Кайл Хайнс еще учился в колледже, не означает, что ты можешь выиграть этот турнир сейчас», – написал Джеймс.