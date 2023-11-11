Вембаньяма стал первым новичком «Сперс» со времен Данкана с 25 очками и 4 блок-шотами в матче

Теги Миннесота Сан-Антонио Тим Данкан НБА Виктор Вембаньяма Внутрисезонный турнир НБА Баскетбол

Бигмен «Сан-Антонио» Виктор Вембаньяма дебютировал во внутрисезонном турнире НБА.

В матче с «Миннесотой» Вембаньяма набрал 29 очков, 9 подборов и 4 блок-шота, но это не спасло «Сперс» от домашнего поражения – 110:117.

Как информирует ESPN Stats & Info, Вембаньяма стал первым новичком «Сан-Антонио» со времен Тима Данкана (1998), кому удалось набрать минимум 25 очков и сделать 4 блок-шота в матче.

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2 комментария

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Tik Tot Don Don
Машина.
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DrWeb1
Cмотрел матч, Вемба шикарен конечно.
Спёрс нужен разыгрывающий, Сохан это ужас просто.
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