Лидер « » помог команде добиться победы в домашнем матче внутрисезонного турнира с « » (144:126).

В активе Дончича 44 очка, 6 подборов и 6 передач.

Таким образом, средняя результативность Дончича против «Клипперс» за карьеру поднялась до 33,2 очка за игру (29 встреч с учетом плей-офф).

Экс-игрок НБА, ведущий ESPN Кендрик Перкинс отшлепал ремнем стул во время эфира.

«Вот что Дончич делает с «Клипперс», – произнес Перкинс.