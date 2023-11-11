Кендрик Перкинс отшлепал стул ремнем во время эфира. Так он показал, что Дончич делает с «Клипперс»
Лидер «Далласа» Лука Дончич помог команде добиться победы в домашнем матче внутрисезонного турнира с «Клипперс» (144:126).
В активе Дончича 44 очка, 6 подборов и 6 передач.
Таким образом, средняя результативность Дончича против «Клипперс» за карьеру поднялась до 33,2 очка за игру (29 встреч с учетом плей-офф).
Экс-игрок НБА, ведущий ESPN Кендрик Перкинс отшлепал ремнем стул во время эфира.
«Вот что Дончич делает с «Клипперс», – произнес Перкинс.
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