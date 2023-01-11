Лука Дончич перелетел через первый ряд, спасая уходящий мяч

Теги Даллас Клипперс НБА видео болельщики Лука Дончич Баскетбол

Разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич во время матча против «Клипперс» (101:113) упал на зрителей и перелетел через первый ряд трибуны, пытаясь спасти уходящий в аут мяч.

Инцидент произошел за 5:19 до конца третьей четверти. Словенец не получил повреждений и продолжил игру.

Дончич завершил матч с 43 очками, 11 подборами и 7 передачами.

Лука разрывает шаблоны НБА: уникальный трипл-дабл с 60 очками (60+21+10), возвращение с «-9» за 34 секунды и спасение под сирену

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1 комментарий

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Tim Timson
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Вот почему такой силовой в НХЛ называется скамейка))
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