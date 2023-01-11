Лука Дончич перелетел через первый ряд, спасая уходящий мяч

Разыгрывающий « » во время матча против «Клипперс» (101:113) упал на зрителей и перелетел через первый ряд трибуны, пытаясь спасти уходящий в аут мяч.

Инцидент произошел за 5:19 до конца третьей четверти. Словенец не получил повреждений и продолжил игру.

Дончич завершил матч с 43 очками, 11 подборами и 7 передачами.

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