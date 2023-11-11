Ксения Афанащенко о женской сборной России: «Нам нужна командная химия. Надо наигрываться»

Теги сборная России жен Спартак Ногинск жен Баскетбол

Защитник сборной России Ксения Афанащенко поделилась впечатлениями от товарищеского матча с ногинским «Спартаком» (70:61).

Афанасенко стала лучшим снайпером встречи, набрав 15 очков при 7 из 7 с игры.

– Сегодня вы принесли команде больше всего очков. За счет чего у вас получалось так читать соперниц?

– На самом деле своей игрой я никогда не бываю довольна. В этот раз у меня были и потери, и неправильные решения. В защите тоже было достаточно ошибок. Хотя я считаю защиту своей сильной стороной и стараюсь больше работать над этим. Быстрые очки набираются легко.

– Какое желание сегодня больше преобладало: набирать очки или оттачивать командные связки?

– Второй вариант. Я и сама не ожидала, что столько наберу. Нам больше нужна командная химия, ведь пока что мы друг друга не очень хорошо чувствуем. Надо наигрываться.

– Очень много времени прошло в режиме погони. Давило ли это на вас?

– Нет, не давило. На счет мы даже не смотрели. Отрыв случился, наверное, еще и потому, что «Спартак» под конец устал. Мы же – более молодой состав, поэтому получилось убежать и забить простые очки.

– Вы готовились к матчу с московским «Динамо», а вышло, что играли с ногинским «Спартаком». Стало ли это для вас неприятной неожиданностью?

– Нет, мы просто немного подкорректировали защиту. Основные установки остались те же.

  

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