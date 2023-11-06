В Новогорске стартовал сбор женской команды России

В Новогорске стартовал тренировочный сбор женской команды России.

Мероприятие состоит из двух частей – тренировочной и игровой. Оно продлится с 5 по 13 ноября.

В сборе принимают участие 18 спортсменок.

Защитники: Ксения Афанасенко («Надежда», Оренбург, 22 года, 168 см), Александра Елисеева («Динамо», Новосибирск, 18 лет, 170 см), Вероника Логинова (МБА, Москва, 20 лет, 175 см), Яна Пашковская («Енисей», Красноярский край, 20 лет, 178 см), Ольга Петрова («Енисей», Красноярский край, 23 года, 175 см), Юлия Савукова («Руна», Москва, 17 лет, 178 см), Полина Селезенева («Спарта энд К», Видное, 18 лет, 179 см), Яна Эльберг («Динамо», Курск, 19 лет, 180 см)

Форварды: Елизавета Астахова (МБА-2, Москва, 16 лет, 185 см), Анастасия Бочарова (МБА, Москва, 20 лет, 186 см), Екатерина Кошечкина (МБА, Москва, 21 год, 192 см), Софья Люлина («Спарта энд К», Видное, 19 лет, 180 см), Эльза Сиразутдинова («Спарта энд К», Видное, 20 лет, 186 см), Анастасия Щеколдина (МБА-2, Москва, 18 лет, 182 см).

Центровые: Алина Баженова («Спарта энд К», Видное, 18 лет, 203 см), Вера Кучина («Спарта энд К», Видное, 23 года, 193 см), Мария Ушакова (МБА-2, Москва, 16 лет, 195 см), Валерия Яковлева (МБА, Москва, 19 лет, 188 см).

Вместе с командой на сборе работают главный тренер Александр Ковалев («Надежда»), старший тренер Александр Васин («Ника»), тренер Дмитрий Шумихин («Динамо» К), тренер-аналитик Денис Кандалов (РФБ), тренер по ОФП Георгий Артемьев (РФБ), врач по спортивной медицине Забида Магомедова (ФМБА России), массажисты Артур Суджян (ФМБА России), Дмитрий Колчанов («Динамо» Москва), менеджеры Светлана Лебедева (РФБ), Егор Брайнин (РФБ).

В завершении сбора женская команда проведет два товарищеских матча: 10 ноября с « » (Москва), 12 ноября – с «Руной» (Москва).

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