Андрей Кириленко: «Готовы играть товарищеские матчи с европейскими и североамериканскими сборными, но вопрос, готовы ли они»

Теги товарищеские матчи сборная России сборная России жен РФБ Андрей Кириленко Баскетбол

Президент РФБ Андрей Кириленко заявил, что сборные России готовы играть товарищеские матчи с европейскими и североамериканскими командами, если те будут готовы.

«И африканцы, и Южная Америка — там очень хорошие, сильные баскетбольные сборные. Конечно, нам бы хотелось иметь полноценный график и играть с европейскими сборными, с североамериканскими. Мы готовы играть товарищеские матчи с ними, но вопрос, готовы ли они», — сказал Кириленко на форуме «Россия — спортивная держава».

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1 комментарий

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nmnackjbxkasbk
в литрбол? в чапая? в очко готовы играть?
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