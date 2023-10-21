Андрей Кириленко: «Готовы играть товарищеские матчи с европейскими и североамериканскими сборными, но вопрос, готовы ли они»

Президент РФБ Андрей Кириленко заявил, что сборные России готовы играть товарищеские матчи с европейскими и североамериканскими командами, если те будут готовы.

«И африканцы, и Южная Америка — там очень хорошие, сильные баскетбольные сборные. Конечно, нам бы хотелось иметь полноценный график и играть с европейскими сборными, с североамериканскими. Мы готовы играть товарищеские матчи с ними, но вопрос, готовы ли они», — сказал Кириленко на форуме «Россия — спортивная держава».

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