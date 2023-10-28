Бывший главный тренер женской сборной России Игорь Грудин рассказал об онкологическом заболевании

Бывший главный тренер женской сборной России Игорь Грудин рассказал, что на протяжении длительного срока борется с онкологией.

На данный момент 78‑летний специалист проживает во Франции, где проходит лечение от рака.

«Со здоровьем у меня нехорошо – онкологическое заболевание. Началось это давно, в 2009 году перенес первую операцию, потом были рецидивы. В последний раз, когда все это открылось, было с большими метастазами. Болезнь очень сложная, и лечение такое же. Но я держусь.

Я бы с удовольствием вернулся в Россию, но ситуация такова, что стоит мне покинуть Францию, вернуться будет сложно, потому что придется заново начинать лечение, но уже дома. Идеальным вариантом, как это было многие годы до известной всем ситуации в мире, было приезжать в Москву на некоторое время, ходить на баскетбол, жить обычной жизнью, но вот так вот сложилось. Что ж, будем ждать теперь, когда все это закончится победой, а отношения в мире восстановятся.

У меня были предложения оформить французское гражданство, но я этого делать не стал. У меня ВНЖ на 10 лет, этого достаточно, а заморачиваться и получать другой паспорт я не захотел, потому что никогда не планировал оставаться жить во Франции так долго. Сюда хорошо приезжать отдохнуть, плюс здесь семья, внуки. Но сердце все же там, в Москве. Вот где мне хочется быть и жить.

Был ли шок, когда узнал о болезни? Нет, шока не было. Где‑то было даже предчувствие. А шок был в 2021 году, когда, казалось, было затишье в болезни, но в третий раз случился рецидив, метастазы обнаружились повсюду. Это было тяжело. Я же до этого понимал, что, во‑первых, сколько проживешь, столько и проживешь, а во‑вторых, я верил в медицину и в то, что самому можно многое сделать. Если ты борешься с болезнью, то можно продолжать жить. А когда возникает такая ситуация, как сейчас, уже сложнее. Но вроде бы я обострение пережил, сейчас уже спокойнее. Беспокоит только то, что нет пока возможности приезжать в Москву», - сказал Грудин.

Грудин возглавлял женскую национальную команду с 1994 по 1995 и с 2004 по 2008 год. Под его руководством сборная России завоевала золото, серебро и бронзу чемпионатов Европы, стала второй на чемпионате мира 2006 года, а также завоевала бронзовые награды на Олимпиаде‑2008.

Грудин завершил тренерскую карьеру в 2009 году.

Обри Плаза создала медиалигу здорового человека: селебрити играют для души, никакой монетизации

Как смотреть НБА и не сойти с ума от бессонницы. Собрали советы профессионалов