Разыгрывающий « » выиграл пари у тренеров команды во время предматчевой разминки в Денвере.

Дончич забросил с середины площадки, после чего трем тренерам пришлось отжиматься.

В пятницу «Мэверикс» уступили «Наггетс» в первом матче внутрисезонного турнира со счетом 114:125.

НБА подписалась с трусами Ким Кардашьян. Что? Как? Зачем?

Вембаньяма опять обыграл «Финикс» – второй раз за три дня! Набрал 38 очков уже в пятом матче в карьере