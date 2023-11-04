Лука Дончич забросил с середины площадки и выиграл пари у тренеров «Мэверикс»

Теги Даллас НБА Баскетбол - видео Лука Дончич Внутрисезонный турнир НБА Баскетбол

Разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич выиграл пари у тренеров команды во время предматчевой разминки в Денвере.

Дончич забросил с середины площадки, после чего трем тренерам пришлось отжиматься.

В пятницу «Мэверикс» уступили «Наггетс» в первом матче внутрисезонного турнира со счетом 114:125.

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