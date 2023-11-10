Роберт Уильямс вылетел до конца сезона с травмой колена. Центровому предстоит операция
Центровой «Портленда» Роберт Уильямс пропустит оставшуюся часть сезона. Как информирует инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски, бигмэну потребуется операция на правом колене.
В матче с «Мемфисом» (100:112) игрок получил травму коленной чашечки правой ноги.
В этом сезоне центровой провел 6 матчей, в среднем набирая 6,8 очка, 6,3 подбора и 1,2 блока за 19,8 минуты.
Уильямс стал игроком «Блейзерс» осенью после обмена из «Бостона» с участием Дрю Холидэя. Выступая за «Селтикс», Уильямс за пять сезонов лишь дважды провел больше 50 матчей в регулярке.
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