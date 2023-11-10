Роберт Уильямс вылетел до конца сезона с травмой колена. Центровому предстоит операция

Теги травмы Портленд НБА Роберт Уильямс Баскетбол

Центровой «Портленда» Роберт Уильямс пропустит оставшуюся часть сезона. Как информирует инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски, бигмэну потребуется операция на правом колене.

В матче с «Мемфисом» (100:112) игрок получил травму коленной чашечки правой ноги.

В этом сезоне центровой провел 6 матчей, в среднем набирая 6,8 очка, 6,3 подбора и 1,2 блока за 19,8 минуты.

Уильямс стал игроком «Блейзерс» осенью после обмена из «Бостона» с участием Дрю Холидэя. Выступая за «Селтикс», Уильямс за пять сезонов лишь дважды провел больше 50 матчей в регулярке.

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7 комментариев

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mqh9pzrxgf
Очень жаль, такой талантливый пацан и вторая тяжелая травма
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Дмитрий Медведев
Медикам Портлэнда не дают присесть
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Maturmalai
Бостон опять всех надул.
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Рахон Р.
Ответ Maturmalai
Бостон опять всех надул.
У Роба за пять сезонов чуть больше двухсот матчей, тут даже участкового фельдшера из села Кукуево не надуешь, риски были сразу понятны. Робу хочется пожелать всего самого лучшего, он очень много работал над собой - и в игровом плане, и в смысле отношения к делу, но он полный хрусталь, увы.
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Nightyork97
6 матчей, вот бы Брогдон дожил до дедлайна хотя бы.
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alpinist
Камара, Браун и Джабари Уокер будут играть больше.
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