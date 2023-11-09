Джейлен Браун о травме Уильямса: «Роб сильный, справится. Он был мне как брат. Мы не говорили много, но понимали друг друга»

Атакующий защитник « » выразил слова поддержки своему бывшему партнеру по команде . Центровой получил травму, с которой он может вылететь до конца сезона.

Браун в личных сообщениях написал, что «любит его» и что они «скоро увидятся».

«Тяжело. Роб сильный, поэтому я знаю, что он справится и сможет восстановиться. Когда он был здесь, у меня определенно был друг, брат. У нас схожий менталитет. Мы не говорили много, не общались с большим количеством людей, но понимали друг друга. Роб был тем, кого я очень уважал, и кто был для меня отличным другом», – заявил Браун.