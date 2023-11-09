Джейлен Браун о травме Уильямса: «Роб сильный, справится. Он был мне как брат. Мы не говорили много, но понимали друг друга»
Атакующий защитник «Бостона» Джейлен Браун выразил слова поддержки своему бывшему партнеру по команде Роберту Уильямсу. Центровой получил травму, с которой он может вылететь до конца сезона.
Браун в личных сообщениях написал, что «любит его» и что они «скоро увидятся».
«Тяжело. Роб сильный, поэтому я знаю, что он справится и сможет восстановиться. Когда он был здесь, у меня определенно был друг, брат. У нас схожий менталитет. Мы не говорили много, не общались с большим количеством людей, но понимали друг друга. Роб был тем, кого я очень уважал, и кто был для меня отличным другом», – заявил Браун.
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