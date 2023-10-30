Роберт Уильямс получил выходной и не сыграет против «Торонто»
Центровой «Портленда» Роберт Уильямс пропустит бэк-ту-бэк матч против «Торонто», уведомляет обозреватель Шон Хайкин.
Уильямс получил выходной от организации. Сообщается, что «Блэйзерс» намерены «беречь» центрового в этом сезоне, учитывая его историю травм.
Уильямс стал игроком «Портленда» в результате обмена с участием Дрю Холидэя.
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