Роберт Уильямс получил выходной и не сыграет против «Торонто»

Центровой «Портленда» пропустит бэк-ту-бэк матч против « », уведомляет обозреватель Шон Хайкин.

Уильямс получил выходной от организации. Сообщается, что «Блэйзерс» намерены «беречь» центрового в этом сезоне, учитывая его историю травм.

Уильямс стал игроком « » в результате обмена с участием Дрю Холидэя.

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