Лидер « » признался, что ему тяжело дается расставание с центровым , которого обменяли в « ».

«Это причиняет мне боль. Речь о моем брате. Самая сложная часть нашего бизнеса... Ценю все, что ты сделал.

Продолжай стремиться к тому, чтобы быть особенным, оставайся самим собой. Мой братан до самого конца. Только любовь», – написал Тейтум в социальных сетях.

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