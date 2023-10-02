Джейсон Тейтум об обмене Уильямса: «Это причиняет мне боль»

Теги Бостон Портленд НБА Джейсон Тейтум Роберт Уильямс Баскетбол

Лидер «Бостона» Джейсон Тейтум признался, что ему тяжело дается расставание с центровым Робертом Уильямсом, которого обменяли в «Портленд».

«Это причиняет мне боль. Речь о моем брате. Самая сложная часть нашего бизнеса... Ценю все, что ты сделал.

Продолжай стремиться к тому, чтобы быть особенным, оставайся самим собой. Мой братан до самого конца. Только любовь», – написал Тейтум в социальных сетях.

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