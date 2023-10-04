Роберт Уильямс и Малкольм Брогдон прошли медосмотр в «Портленде»

Теги Портленд НБА Малкольм Брогдон Роберт Уильямс Баскетбол

Новобранцы «Портленда» центровой Роберт Уильямс и защитник Малкольм Брогдон прошли медосмотр и примут полноценное участие в тренировочном лагере команды.

Уильямс и Брогдон перешли в «Портленд» из «Бостона» в обмен на разыгрывающего Дрю Холидэя. В результате сделки «Блэйзерс» получили также пик «Уорриорз» в первом раунде драфта-2024 (защищен в Топ-4) и незащищенный пик «Бостона» в первом раунде драфта-2029.

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