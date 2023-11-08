Форвард « » поделился ожиданиями от матча против « » , который состоится в среду.

В плей-офф-2023 Брукс играл за « ». По ходу серии с «озерниками» он привлек к себе внимание, когда назвал Джеймса «старым».

«Готов закрыть его.

Леброн пока что хорошо бросает. Он играет хорошо. Я постараюсь усложнить ему жизнь, сделать так, чтобы он выбился из сил и утомился», – заявил Брукс.

Брукс набирает 16,3 очка, 4,7 подбора и 2,2 передачи в среднем за игру в составе «Рокетс».

Харден дебютировал за «Клипперс». Пока плохо – проблемные «Никс» перемололи квартет звезд