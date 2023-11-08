Диллон Брукс о матче против «Лейкерс» Леброна: «Готов закрыть его»
Форвард «Хьюстона» Диллон Брукс поделился ожиданиями от матча против «Лейкерс» Леброна Джеймса, который состоится в среду.
В плей-офф-2023 Брукс играл за «Мемфис». По ходу серии с «озерниками» он привлек к себе внимание, когда назвал Джеймса «старым».
«Готов закрыть его.
Леброн пока что хорошо бросает. Он играет хорошо. Я постараюсь усложнить ему жизнь, сделать так, чтобы он выбился из сил и утомился», – заявил Брукс.
Брукс набирает 16,3 очка, 4,7 подбора и 2,2 передачи в среднем за игру в составе «Рокетс».
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