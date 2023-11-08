Диллон Брукс: «Леброн контролирует медиа»

Теги Леброн Джеймс Хьюстон Лейкерс НБА соцсети Диллон Брукс Баскетбол

Форвард «Хьюстона» Диллон Брукс считает, что лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс способен оказывать большое влияние на средства массовой информации.

В плей-офф-2023 Брукс играл за «Мемфис». По ходу серии с «озерниками» он привлек к себе внимание, когда назвал Джеймса «старым».

Леброн избегал данной темы, но она активно обсуждалась в прессе. В межсезонье «Гризлис» не стали предлагать Бруксу продление контракта.

«У меня есть ощущение, что Леброн контролирует медиа.

Многие ведут свои подкасты и любят социальные сети, но про меня такого не скажешь. Я не очень люблю медиа. Если бы мне не нужно было в обязательном порядке разговаривать с вами, журналистами, я бы этого не делал. Если говорить обо мне, то сам я блокирую все это, не слежу, просто играю в баскетбол», – заявил Брукс.

Харден дебютировал за «Клипперс». Пока плохо – проблемные «Никс» перемололи квартет звезд

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий