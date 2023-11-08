Форвард « » считает, что лидер « » способен оказывать большое влияние на средства массовой информации.

В плей-офф-2023 Брукс играл за «Мемфис». По ходу серии с «озерниками» он привлек к себе внимание, когда назвал Джеймса «старым».

Леброн избегал данной темы, но она активно обсуждалась в прессе. В межсезонье «Гризлис» не стали предлагать Бруксу продление контракта.

«У меня есть ощущение, что Леброн контролирует медиа.

Многие ведут свои подкасты и любят социальные сети, но про меня такого не скажешь. Я не очень люблю медиа. Если бы мне не нужно было в обязательном порядке разговаривать с вами, журналистами, я бы этого не делал. Если говорить обо мне, то сам я блокирую все это, не слежу, просто играю в баскетбол», – заявил Брукс.

Харден дебютировал за «Клипперс». Пока плохо – проблемные «Никс» перемололи квартет звезд