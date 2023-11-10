Джоэл Эмбиид об успешном старте «Сиксерс» на фоне обмена Хардена: «Мы должны отдать должное клубной культуре»

Теги Филадельфия НБА Джеймс Харден Джоэл Эмбиид Баскетбол

Центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид назвал причины успешного выступления команды на фоне ситуации с запросом звездного Джеймса Хардена на обмен и его перехода в «Клипперс».

«Сиксерс» стартовали с результатом 6-1.

«Мы должны отдать должное клубной культуре. В этой команде никто не выставляет на показ свое эго.

У нас появились новые ребята, они быстро стали частью команды. Парням нравится играть друг с другом и находиться в компании друг друга, это тоже сильно помогает. Никто не тянет на себя, мяч двигается независимо от того, залетает ли в корзину или нет.

Парни просто всем довольны и думают только об одном – о том, как победить. Это единственное, что имеет значение, только так и должно быть», – заявил Эмбиид.

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2 комментария

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Дядя Санжар
Порядок бьет класс!
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