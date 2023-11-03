Джоэл Эмбиид о влиянии ситуации с Харденом на «Сиксерс»: «Нас никогда ничего не отвлекало»

Теги Клипперс Филадельфия Торонто НБА Джеймс Харден Джоэл Эмбиид Баскетбол

Центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид после матча с «Торонто» (114:99) заявил, что обмен Джеймса Хардена не сказался на игре команды.

Конфликтовавшего с руководством «76-х» Хардена отправили в «Клипперс». 

«Нас никогда ничего не отвлекало. Вы могли видеть это по нашей игре. Не думаю, что нам что-то мешало. Парни сохраняли концентрацию, зная, что мы в любом случае хороши», – заявил Эмбиид.

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1 комментарий

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Дядя Санжар
Правильно сказал, Харден там погоды не делал...)
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