Центровой «Филадельфии» после матча с « » (114:99) заявил, что обмен не сказался на игре команды.

Конфликтовавшего с руководством «76-х» Хардена отправили в « ».

«Нас никогда ничего не отвлекало. Вы могли видеть это по нашей игре. Не думаю, что нам что-то мешало. Парни сохраняли концентрацию, зная, что мы в любом случае хороши», – заявил Эмбиид.

Кто больше всех потратил летом в НБА?

Мэджик Джонсон – теперь миллиардер. Позже Джордана и Леброна, но его путь гораздо интереснее