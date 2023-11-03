Джоэл Эмбиид не согласился с тем, что «Сиксерс» держали Хардена «на привязи»

Теги Клипперс Филадельфия НБА Джеймс Харден Джоэл Эмбиид Баскетбол

Лидер «Филадельфии» Джоэл Эмбиид не согласился со словам экс-одноклубника Джеймса Хардена, который после обмена в «Клипперс» заявил, что «76-е» держали его «на привязи».

По словам Эмбиида, он был удовлетворен тем, как Харден играл за «Сиксерс».

«Я так не думаю. Мне кажется, он сделал для нас много хорошего.

Мое мнение таково, что он очень хорош и мы давали ему мяч в каждом владении. Он потрясающий игрок. Джеймс отличный распасовщик, так что мы доверяли ему мяч, давали мяч в каждом владении, чтобы он мог заниматься своим делом. После этого он уже должен был принимать решения, задействовать товарищей или искать возможности для себя.

Мне кажется, он отлично руководил нашей атакой, раздавал передачи, находил открытых одноклубников. Поэтому он стал лучшим ассистентом прошлого сезона», – заявил Эмбиид.

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