Джеймс Харден не сыграет с «Портлендом». Он пропустил два выездных матча по решению организации

Теги Филадельфия НБА Джеймс Харден Джоэл Эмбиид Баскетбол

Разыгрывающий «Филадельфии» Джеймс Харден не сыграет в домашнем матче с «Портлендом».

В протоколе причиной пропуска Харденом матча значится, что он продолжает «набор необходимых игровых кондиций».

Защитник на 10 дней покинул расположение организации. По информации СМИ, он ухаживал за больной матерью.

После этого «Сиксерс» не взяли его в двухматчевое выездное турне, объяснив это тем, что Харден стоит начать набирать форму.

MVP Джоэл Эмбиид также может пропустить встречу с целью получения дополнительного отдыха.

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1 комментарий

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Здоровье Энтони Дэвиса
Вот бы мне также работу пропускать "с целью получения дополнительного отдыха" 😓
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Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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