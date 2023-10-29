Джоэл Эмбиид о том, сыграет ли сегодня Харден: «Понятия не имею. Мы сосредоточены на баскетболе»

Теги Филадельфия НБА Джеймс Харден Джоэл Эмбиид Баскетбол

Центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид не знает, сыграет ли разыгрывающий Джеймс Харден в первой домашней игре команды после 10-дневного отсутствия и рекомендации организации пропустить выездное турне.

«Не уверен. Понятия не имею. Все в этой раздевалке были сосредоточены на том, что мы играем. Играем каждый день. Что будет дальше – решать людям наверху и руководству, но у нас очень хорошая команда», – сказал Эмбиид.

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