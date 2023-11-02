Единая лига ВТБ. УНИКС против «Астаны», «Руна» – «Минск»

В четверг, 2 ноября, в рамках регулярного чемпионата лиги ВТБ казанский встретится с «Астаной», московская « » примет « ».

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Положение команд: ЦСКА – 6-0, УНИКС – 3-1, Самара – 4-2, Руна – 4-2, Зенит – 4-3, Енисей – 4-3, – 2-1, Нижний Новгород – 3-2, Уралмаш – 3-3, – 3-4, Локомотив-Кубань – 2-4, МБА – 2-5, Автодор – 1-5, Минск – 0-6.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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