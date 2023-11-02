Единая лига ВТБ. УНИКС против «Астаны», «Руна» – «Минск»

Теги результаты УНИКС Минск Единая лига ВТБ Астана Руна Баскетбол

В четверг, 2 ноября, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ казанский УНИКС встретится с «Астаной», московская «Руна» примет «Минск».

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

УНИКС – Астана
Дата проведения
2 ноября, 19.00, «Баскет-холл»
Онлайн матча

Руна – Минск
Дата проведения
2 ноября, 20.00, «Дворец спорта Динамо»
Онлайн матча

Положение команд: ЦСКА – 6-0, УНИКС – 3-1, Самара – 4-2, Руна – 4-2, Зенит – 4-3, Енисей – 4-3, Астана – 2-1, Нижний Новгород – 3-2, Уралмаш – 3-3,  Парма – 3-4, Локомотив-Кубань – 2-4, МБА – 2-5, Автодор – 1-5, Минск – 0-6.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Харден все-таки добился обмена в «Клипперс»! Как это повлияет на НБА

Куда доведут «Клипперс» «Большая четверка» и Такер?

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий