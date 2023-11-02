Единая лига ВТБ. УНИКС против «Астаны», «Руна» – «Минск»
В четверг, 2 ноября, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ казанский УНИКС встретится с «Астаной», московская «Руна» примет «Минск».
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 2 ноября, 19.00, «Баскет-холл»
- Дата проведения
- 2 ноября, 20.00, «Дворец спорта Динамо»
Положение команд: ЦСКА – 6-0, УНИКС – 3-1, Самара – 4-2, Руна – 4-2, Зенит – 4-3, Енисей – 4-3, Астана – 2-1, Нижний Новгород – 3-2, Уралмаш – 3-3, Парма – 3-4, Локомотив-Кубань – 2-4, МБА – 2-5, Автодор – 1-5, Минск – 0-6.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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