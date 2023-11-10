Йовица Арсич после победы над МБА: «Енисей» выглядит лучше и лучше с каждым следующим матчем»

Теги Енисей Йовица Арсич Единая лига ВТБ МБА Баскетбол

Главный тренер «Енисея» Йовица Арсич после гостевой победы над МБА (85:80) отметил, что красноярская команда прибавляет с каждым матчем.

«Для начала хочу поздравить свою команду, непростая победа, да и против МБА никому не бывает легко.

Мы показали отличный процент дальних попаданий, но не могу сказать, что полностью доволен тем, как мы выглядели в защите. В любом случае, не могу не ответить, что мы выглядим лучше и лучше с каждым следующим матчем.

В начале игры была определенная нервозность, но смогли не отпустить МБА, а в конце как раз наоборот — уже сами заставили соперника нервничать. У них много молодых игроков, и, конечно, под давлением ты не можешь играть как обычно и допускаешь ошибки», – сказал Арсич.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий