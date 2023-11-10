Йовица Арсич после победы над МБА: «Енисей» выглядит лучше и лучше с каждым следующим матчем»

Главный тренер « » Йовица Арсич после гостевой победы над (85:80) отметил, что красноярская команда прибавляет с каждым матчем.

«Для начала хочу поздравить свою команду, непростая победа, да и против МБА никому не бывает легко.

Мы показали отличный процент дальних попаданий, но не могу сказать, что полностью доволен тем, как мы выглядели в защите. В любом случае, не могу не ответить, что мы выглядим лучше и лучше с каждым следующим матчем.

В начале игры была определенная нервозность, но смогли не отпустить МБА, а в конце как раз наоборот — уже сами заставили соперника нервничать. У них много молодых игроков, и, конечно, под давлением ты не можешь играть как обычно и допускаешь ошибки», – сказал Арсич.