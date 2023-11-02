Эртурул Эрдоган: «Мы в порядке, но сейчас только начало сезона»

Теги Минск Единая лига ВТБ Эртурул Эрдоган Руна Баскетбол

Главный тренер «Руны» Эртурул Эрдоган прокомментировал победу над «Минском» (71:53), отметив, что команда испытывает проблемы из-за травм.

«Мы играли против очень дисциплинированной и хорошо подготовленной команды. У них очень уважаемый тренер, которого я давно знаю. Мы по-прежнему испытываем проблемы из-за травм, но все равно находим пути к победе или уступаем в равной концовке.

Если посмотреть на турнирную таблицу, мы в порядке. Но сейчас только начало сезона, и нам нужно оставаться здоровыми. Мы должны улучшить нашу игру. В ноябре у нас тяжелый календарь. Следующий матч против УНИКСа – одной из лучших команд Лиги – и мы должны показать нашу лучшую игру», – сказал Эрдоган.

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