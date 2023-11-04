Алексей Швед набрал 16+5+6 во втором матче за «Шаньси»

Российский защитник Алексей Швед провел второй матч за клуб «Шаньси» в рамках чемпионата китайской лиги.

В победной встрече с «Тяньцзинем» (114:104) Швед отметился 16 очками, 6 передачами, 5 подборами и 2 перехватами. Бывший игрок ЦСКА реализовал 5 из 14 с игры, 3 из 6 из-за дуги, 3 из 6 с линии штрафных.

За 37,5 минуты на паркете россиянин не совершил ни одной потери.

Алексей Швед едет в чемпионат Китая. А чем можно заняться в Шаньси, кроме баскетбола?