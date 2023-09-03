Канада выбила Испанию и вышла в 1/4 финала ЧМ-2023. Шэй Гилджес-Александер набрал 30 очков

Сборная Канады избежала вылета с ЧМ-2023, вырвав победу у действующего чемпиона мира Испании в концовке последнего матча второго раунда – 88:85.

Испанцы были сильнее в первой половине встречи, переиграв соперника с разницей в 10 очков. Канада начала вторую половину с рывка 17:4 и вышла вперед, но Испания ответила своим рывком и перед четвертой четвертью имела преимущество в 12 очков.

В заключительной четверти Канаде вновь удалось сравнять счет, а затем вырваться вперед. Канадцы выиграли решающую 12-минутку со счетом 27:12.

Атакующий защитник сборной Канады Шэй Гилджес-Александер набрал 30 очков (7 из 12 с игры, 14 из 16 с линии штрафных, сделал 7 передач, 4 подбора и 3 перехвата. добавил 22 очка и 5 подборов, – 16 очков и 5 подборов.

У испанцев отличились Уилли Эрнангомес (25 очков, 6 подборов) и (20 очков).

Канада вышла в 1/4 финала чемпионата мира, где встретится со Словенией. Испания выбыла из борьбы и не смогла защитить титул.

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