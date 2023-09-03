Канада выбила Испанию и вышла в 1/4 финала ЧМ-2023. Шэй Гилджес-Александер набрал 30 очков

Теги сборная Испании видео сборная Канады Гильермо Эрнангомес Чемпионат мира по баскетболу 2023 Диллон Брукс Шэй Гилджес-Александер Ар Джей Барретт Санти Альдама Баскетбол

Сборная Канады избежала вылета с ЧМ-2023, вырвав победу у действующего чемпиона мира Испании в концовке последнего матча второго раунда – 88:85.

Испанцы были сильнее в первой половине встречи, переиграв соперника с разницей в 10 очков. Канада начала вторую половину с рывка 17:4 и вышла вперед, но Испания ответила своим рывком и перед четвертой четвертью имела преимущество в 12 очков.

В заключительной четверти Канаде вновь удалось сравнять счет, а затем вырваться вперед. Канадцы выиграли решающую 12-минутку со счетом 27:12.

Атакующий защитник сборной Канады Шэй Гилджес-Александер набрал 30 очков (7 из 12 с игры, 14 из 16 с линии штрафных, сделал 7 передач, 4 подбора и 3 перехвата. Диллон Брукс добавил 22 очка и 5 подборов, Ар Джей Барретт – 16 очков и 5 подборов.

У испанцев отличились Уилли Эрнангомес (25 очков, 6 подборов) и Санти Альдама (20 очков).

Канада вышла в 1/4 финала чемпионата мира, где встретится со Словенией. Испания выбыла из борьбы и не смогла защитить титул.

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9 комментариев

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Кирилл Дубасов
Будет классно если Канада выйдет в финал и ШГА станет MVP. Не фанат какой-либо из сборной, но из того что видел на ЧМ - Канада очень импонирует
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Cash_flow
Брукс сегодня убийцей был в ключевые моменты. Сначала оставил Канаду в игре в начале четвёртой, попав бэк2бэк трёхи при минус 13, когда дело пахло вылетом. Потом он же трёху на ничью в клатче положил. А после ещё и потерю спровоцировал в ключевом владении испанцев. Этот мазафакер дал жару сегодня
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Первый глор Кливленда
Вылет испашек - всегда приятно. Сербска братушки - вы следующие
+15
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Serik Alik
Ответ Кирилл Дубасов
Будет классно если Канада выйдет в финал и ШГА станет MVP. Не фанат какой-либо из сборной, но из того что видел на ЧМ - Канада очень импонирует
Это да, тоже люблю Шая. Ну и у Канады состав будь здоров : Шай, Олиник, Брукс, Пауэлл и Баррет. Стартовая пятёрка из нба
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Влад Кабалов
испанцев не хватило в 4 - х четвёртых ни на Латвию, ни на Канаду. Имели большой перевес и слили оба матча. Как говорится, пусть проигравший плачет.
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Милош Теодосич
Ответ Первый глор Кливленда
Вылет испашек - всегда приятно. Сербска братушки - вы следующие
Триллер в Маниле
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1ntegro
Ответ Serik Alik
Это да, тоже люблю Шая. Ну и у Канады состав будь здоров : Шай, Олиник, Брукс, Пауэлл и Баррет. Стартовая пятёрка из нба
помимо старта из нба, основная скамейка тоже - Олиник, Никил-Александр Уокер, по-моему ещё пару человек
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