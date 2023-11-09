Влад Голдин начал сезон в NCAA с дабл-дабла и двух личных рекордов

Минувшей ночью 22-летний российский центровой Влад Голдин провел первый матч в своем четвертом сезоне в NCAA.

Команда «Флорида Атлантик Оулз», за которую выступает Голдин, одержала победу над «Лойола Чикаго» со счетом 75:62. Россиянин оформил дабл-дабл – 19 очков (5 из 8 – двухочковые, 9 из 12 – штрафные), 10 подборов, 5 блок-шотов, 4 перехвата и 2 передачи.

Голдин стал и самым результативным игроком встречи, и лучшим по подборам.

Кроме того, россиянин повторил личный рекорд результативности в NCAA и обновил сразу два своих рекорда – по блок-шотам и перехватам.

«Цель у нас всегда одна: выиграть как можно больше матчей. Неважно, первая это игра в сезоне или последняя. Мы просто фокусируемся на том, что важно, и на том, что нет. Это новый сезон, новая команда, новая глава», – сказал после матча Голдин.

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