NCAA. Финал четырех. 1/2 финала. Флорида Атлантик Влада Голдина сыграет с Сан-Диего Стэйт, Коннектикут – с Майами

Теги результаты NCAA университет Коннектикут университет Сан-Диего Стэйт университет Майами Влад Голдин Баскетбол

Сегодня состоятся полуфинальные матчи «Финала четырех» NCAA.

Университет Флорида Атлантик, в составе которого выступает российский центровой Владислав Голдин, сыграет с Сан-Диего Стэйт. Коннектикут встретится с Майами.

NCAA

Мартовское безумие

Финал четырех

1/2 финала

Сан-Диего Стэйт – Флорида Атлантик

2 апреля. 1.09

Коннектикут – Майами

2 апреля. 3.49

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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1 комментарий

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Алексей Ильин
Геннадий, да зря удалил новость первоапрельскую, комменты бы норм были
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