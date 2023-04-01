NCAA. Финал четырех. 1/2 финала. Флорида Атлантик Влада Голдина сыграет с Сан-Диего Стэйт, Коннектикут – с Майами
Сегодня состоятся полуфинальные матчи «Финала четырех» NCAA.
Университет Флорида Атлантик, в составе которого выступает российский центровой Владислав Голдин, сыграет с Сан-Диего Стэйт. Коннектикут встретится с Майами.
NCAA
Мартовское безумие
Финал четырех
1/2 финала
Сан-Диего Стэйт – Флорида Атлантик
2 апреля. 1.09
Коннектикут – Майами
2 апреля. 3.49
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
15 лет назад Саша Каун взял титул NCAA – его Канзас украл победы у команд Стефа Карри и Деррика Роуза
От Гордона до Голдина: европейцы в «Финале четырех» NCAA
Парень из Нальчика сыграет в «Финале четырех» NCAA. Готовы к «Мартовскому безумию»?
«Раньше никто не знал ни их лиц, ни их историй, но сейчас все меняется». Влад Голдин – в «Финале четырех» «Мартовского безумия»
1 комментарий