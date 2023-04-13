Влад Голдин: «Баскетбол никак не помогает в университете. Но учеба в США легче, чем в России»

Российский центровой Университета Флорида Атлетик Влад Голдин, дошедший в этом году до полуфинала чемпионата NCAA, рассказал в интервью «Матч ТВ», как выступление за баскетбольную команду влияет на его обучение.

— Обучение баскетболистов в американских университетах реальное? Или спорт дает поблажку?

— К сожалению, для меня очень реальное. На 100%! Может, в других вузах кому‑то легче, слышал такое краем уха, но я все постигаю сам. Правда, университет нанимает мне репетиторов, если нужно. А еще разрешается общаться с профессорами лично, чтобы можно было поддерживать уровень оценок. Но за меня задания никто не делает и экзамены не сдает. Все на общих основаниях, причем довольно строгих. Могут и «неуд» поставить, и отчислить, если завалю сессию. Запросто!

В связи с «Мартовским безумием» не делал никакие работы, теперь придется наверстывать кучу долгов и сдач. С вами вот говорим, во Флориде утро, а вечером ждет экзамен. Не знаю, сдавать или просить о переносе. С другой стороны, куда переносить, если и так всего накопилось?! За то, что я это я, никто здесь положительную оценку не поставит, учебу запускать нельзя.

— Может, после экзамена договорим?

— Нет, это не помешает. Больше уже не выучу, меньше знать не буду. Учеба тут легче, чем в России. Волнуюсь за нее, но не слишком, верю в хорошее. В требованиях преподавателей больше свободы, меньше зажатости. Они не спрашивают так жестко, как в российских вузах, где ты обязан знать тему от и до. Можно рассказать половинку, и если преподаватель поймет, что смыслишь в предмете, поставит положительную оценку. Не «пятерку», но и не «кол».

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