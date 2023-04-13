Влад Голдин: «NCAA платила за «Финал четырех», но не игрокам, а их родственникам»

Теги NCAA Влад Голдин Баскетбол

Российский центровой Университета Флорида Атлетик Влад Голдин, дошедший в этом году до полуфинала чемпионата NCAA, рассказал в интервью «Матч ТВ», что родственникам игроков компенсировали расходы на поездки.

— В студенческом баскетболе игроки не получают денег, верно?

— Нам платят стипендию, однако деньгами ее сложно назвать. Хватает на проживание, позволяет не сильно нуждаться, но нельзя чувствовать себя материально беззаботным и просто наслаждаться баскетболом. Для Америки очень скромные выплаты.

— Премиальные за победы тоже не положены?

— NCAA что‑то платила за «Финал четырех», но эти деньги предназначались больше семьям игроков, чем нам самим.

— В смысле?

— Родственникам, которые болели за нас во всех раундах «Мартовского безумия», компенсировали расходы на поездки. Члены семьи могут отдать эти деньги нам в знак доброй воли, но в любом случае это не премиальные. Студентам извлекать доход из спорта нельзя, мы играем в любительский баскетбол.

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