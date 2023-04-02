Ламонт Батлер победным броском под сирену вывел Сан-Диего Стэйт в финал NCAA

Защитник университета Сан-Диего Стэйт Ламонт Батлер вывел свою команду в финал NCAA, забросив победный мяч под сирену в матче против Флориды Атлантик (72:71).

Флорида Атлантик, в составе которой выступает российский центровой Влад Голдин, вела в счете на протяжении почти всего матча, но уступила в концовке.

Лучшим в составе победителей стал Мэтт Брэдли, набравший 21 очко и 6 подборов. У Флориды Атлантик отличился Элайджа Мартин – 26 очков и 7 подборов. Голдин набрал 5 очков и сделал 4 подбора за 21 минуту на паркете.

Сан-Диего Стэйт впервые в истории сыграет в финальном матче чемпионата. Вторым финалистом стал Коннектикут, который обыграл Майами – 72:59.

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