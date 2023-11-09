Ливио Жан-Шарль: «Каспер Уэйр выдал сумасшедший матч. Его трехочковые — это нечто»

Форвард ЦСКА Ливио Жан-Шарль подвел итоги матча против «Самары» (94:76), отметив результативную игру партнера по команде – 29 очков и 6 передач.

«Это действительно была хорошая игра. В течение встречи нам удавалось найти ресурсы, чтобы держать «Самару» на комфортной дистанции по очкам.

Каспер Уэйр выдал просто сумасшедший матч, он был прекрасен. Его трехочковые — это нечто.

Есть ли у нас в команде какие-то прозвища и называем ли мы Каспера «Стефом»? Да, у нас есть пару забавных прозвищ, кличек в команде, но, наверное, я не могу их вам сказать», – рассмеялся Жан-Шарль.