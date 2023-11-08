Дражен Анзулович о матче с ЦСКА: «Мы будем ждать своего шанса»

Теги ЦСКА Дражен Анзулович Единая лига ВТБ Самара Баскетбол

Главный тренер «Самары» Дражен Анзулович оценил расклад сил перед матчем Лиги ВТБ с ЦСКА.

«После плохой игры с «Автодором» мы старались, чтобы наша команда и физически, и психологически выглядела лучше. Мы надеемся показать сегодня больше желания и больше ответственности. И, конечно, показать нашу лучшую игру, показать качество.

Мы знаем, насколько ЦСКА сильная команда, они не потерпели пока ни одного поражения в чемпионате. Но мы будем ждать своего шанса, и как только он появится – нам нужно не упустить его», – сказал Анзулович.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий