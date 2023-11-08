Дражен Анзулович о матче с ЦСКА: «Мы будем ждать своего шанса»

Главный тренер «Самары» оценил расклад сил перед матчем Лиги ВТБ с .

«После плохой игры с «Автодором» мы старались, чтобы наша команда и физически, и психологически выглядела лучше. Мы надеемся показать сегодня больше желания и больше ответственности. И, конечно, показать нашу лучшую игру, показать качество.

Мы знаем, насколько ЦСКА сильная команда, они не потерпели пока ни одного поражения в чемпионате. Но мы будем ждать своего шанса, и как только он появится – нам нужно не упустить его», – сказал Анзулович.