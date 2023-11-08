Эмил Райкович: «Добавили в защите, и это в итоге привело нас к победе»

Теги ЦСКА Единая лига ВТБ Самара Эмил Райкович Баскетбол

Главный тренер ЦСКА Эмил Райкович заявил, что игра в защите привела команду к победе над «Самарой» в сегодняшнем домашнем матче Лиги ВТБ (94:76).

«Поздравляю обе команды. «Самара» здорово сражалась, в третьей четверти соперники даже сократили отставание до семи очков. В этот момент мы добавили в защите, и это в итоге привело нас к победе.

Хотя выиграть было нелегко. Особенно сложно было в первой половине, в которой соперники взяли девять подборов на нашем щите. Во второй они взяли всего четыре, и, значит, наши коррекции привели к результату.

Положительный момент, что все сегодня получили шанс выйти на площадку, по-разному этим воспользовались, но, в целом, это важный момент. Эта встреча получилась хорошей подготовкой к тому, что нас ждет впереди», – отметил Райкович.

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