Тайлер Хирро выбыл на несколько недель с растяжением связок голеностопа
Атакующий защитник «Майами» Тайлер Хирро получил повреждение в матче с «Мемфисом» (108:102).
Защитник покинул паркет в первой четверти и больше на площадку не возвращался. Предварительный осмотр выявил растяжение связок голеностопа. Как сказал сам Хирро, он ожидает, что пропустит «пару недель».
Сегодня ему предстоит полноценное МРТ-обследование.
В семи матчах сезона Хирро набирал в среднем 25,3 очка, 5,6 подбора и 5 передач при 44,6% с игры и 41% из-за дуги (8,7 попытки).
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