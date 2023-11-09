Тайлер Хирро выбыл на несколько недель с растяжением связок голеностопа

Атакующий защитник « » получил повреждение в матче с « » (108:102).

Защитник покинул паркет в первой четверти и больше на площадку не возвращался. Предварительный осмотр выявил растяжение связок голеностопа. Как сказал сам Хирро, он ожидает, что пропустит «пару недель».

Сегодня ему предстоит полноценное МРТ-обследование.

В семи матчах сезона Хирро набирал в среднем 25,3 очка, 5,6 подбора и 5 передач при 44,6% с игры и 41% из-за дуги (8,7 попытки).