Трехочковые Тайлера Хирро в концовке не спасли «Майами» от поражения в игре с «Нетс». «Хит» проиграли 4 матча кряду, они на 15-м месте на Востоке

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«Майами» на своей площадке уступил «Бруклину» – 109:105.

Атакующий защитник Тайлер Хирро набрал восемь последних очков команды. После попадания Микэла Бриджеса (105:99) за 33 секунды до финальной сирены Хирро дважды сокращал преимущество точным трехочковым, однако звезда «Нетс» в ответ не промахивался с линии.
В последнем владении на дальний бросок вывели Данкана Робинсона, но он смазал свою попытку.

Хирро записал в свой актив 30 очков, 5 передач и 3 подбора, реализовав 12 из 23 с игры и 6 из 10 из-за дуги. «Хит» потерпели четвертое поражение подряд и идут на последнем месте в конференции.

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