Тайлер Хирро: «Я никогда не общался с Лиллардом. Наверное, не буду говорить с ним и на матче в понедельник»

Атакующий защитник «Майами» признался, что никогда не контактировал с (« »).

«Я никогда с ним не общался.

Скорее всего, я не буду говорить с ним и в понедельник. Посмотрим, что произойдет. Я уважаю его игру, безусловно. Никакой ненависти к нему нет. Он отличный игрок. Я наблюдал за ним всю свою жизнь. Очень хочу продолжить соревноваться с лучшими», – сказал Хирро.

Хирро, по информации СМИ, был главным активом « » после того, как Лиллард запросил обмен в июне.

В понедельник «Бакс» примут «Хит».

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