Тайлер Хирро: «Я никогда не общался с Лиллардом. Наверное, не буду говорить с ним и на матче в понедельник»

Теги Майами Милуоки НБА Дэмиан Лиллард Тайлер Хирро Баскетбол

Атакующий защитник «Майами» Тайлер Хирро признался, что никогда не контактировал с Дэмианом ЛиллардомМилуоки»).

«Я никогда с ним не общался.

Скорее всего, я не буду говорить с ним и в понедельник. Посмотрим, что произойдет. Я уважаю его игру, безусловно. Никакой ненависти к нему нет. Он отличный игрок. Я наблюдал за ним всю свою жизнь. Очень хочу продолжить соревноваться с лучшими», – сказал Хирро.

Хирро, по информации СМИ, был главным активом «Майами» после того, как Лиллард запросил обмен в июне.

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1 комментарий

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Райли Карри
100% скажет
ты старался, не получилось
я здесь в Майами
а ты пасешь оленей
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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