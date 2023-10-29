Тайлер Хирро: «Я никогда не общался с Лиллардом. Наверное, не буду говорить с ним и на матче в понедельник»
Атакующий защитник «Майами» Тайлер Хирро признался, что никогда не контактировал с Дэмианом Лиллардом («Милуоки»).
«Я никогда с ним не общался.
Скорее всего, я не буду говорить с ним и в понедельник. Посмотрим, что произойдет. Я уважаю его игру, безусловно. Никакой ненависти к нему нет. Он отличный игрок. Я наблюдал за ним всю свою жизнь. Очень хочу продолжить соревноваться с лучшими», – сказал Хирро.
Хирро, по информации СМИ, был главным активом «Майами» после того, как Лиллард запросил обмен в июне.
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