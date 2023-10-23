Пэт Райли: «Этим летом мы не хотели расставаться со своими активами. Решили, что пойдем за титулом с Батлером. Джимми и команда»

Президент « » впервые выступил с комментариями после межсезонных переговоров по разыгрывающему Дэмиану Лилларду.

«Этим летом мы очень неохотно предлагали активы в каких-либо обсуждениях с кем бы то ни было.

И мы решили, что продолжим действующим составом. Пойдем за чемпионством в этом году с , а потом уже будем принимать какие-то решения. Джимми и команда. Будет уже его пятый сезон с и . К такому выводу я пришел, и, думаю, что Эрик Споэльстра со мной согласен», – сказал Райли.

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