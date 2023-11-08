Эмил Райкович: «Самаре» не потребовалось много времени, чтобы выстроить систему»

Теги ЦСКА Единая лига ВТБ Самара Эмил Райкович Баскетбол

Главный тренер ЦСКА Эмил Райкович оценил уровень «Самары», с которой армейцам предстоит сыграть в очередном матче Единой лиги ВТБ.

«В межсезонье «Самара» пережила много изменений: появился новый тренер и ключевые игроки. Однако им не потребовалось много времени, чтобы выстроить систему и хорошую химию. Это по-настоящему опасный соперник, в составе которого многие игроки имеют большой опыт выступления в Лиге ВТБ.

Нам нужно сохранять концентрацию с первых минут игры, показывать баскетбол ЦСКА и защищать свою площадку», – заявил Райкович.

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