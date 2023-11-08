Алексей Саврасенко о ситуации с Курбановым: «Потеря для ЦСКА, но я уверен, что Антонов справится с ролью капитана»
Бывший игрок сборной России Алексей Саврасенко считает, что Семену Антонова удастся достойно заменить Никиту Курбанова в роли капитана ЦСКА.
«Для меня, наверное, как и для всех, стало неожиданностью такое решение Курбанова, но что случилось, то случилось. Никита – очень сильный игрок, хотелось, чтобы таких было больше в Единой лиге ВТБ.
Безусловно, это потеря для ЦСКА, но я уверен, что Антонов справится с ролью капитана в команде», – заявил Саврасенко.
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