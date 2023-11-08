Алексей Саврасенко о ситуации с Курбановым: «Потеря для ЦСКА, но я уверен, что Антонов справится с ролью капитана»

Бывший игрок сборной России Алексей Саврасенко считает, что удастся достойно заменить в роли капитана .

«Для меня, наверное, как и для всех, стало неожиданностью такое решение Курбанова, но что случилось, то случилось. Никита – очень сильный игрок, хотелось, чтобы таких было больше в лиге ВТБ.

Безусловно, это потеря для ЦСКА, но я уверен, что Антонов справится с ролью капитана в команде», – заявил Саврасенко.