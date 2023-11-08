«Венеция» грозит судебными разбирательствами из-за перехода Бруно Кабокло в «Партизан»

Белградский «Партизан» объявил о подписании 2-летнего контракта с форвардом .

Бразилец в конце июня подписался с «Венецией», но не явился в тренировочный лагерь в оговоренные сроки в середине сентября. Форвард не выходил на связь с клубом, рассчитывая расторгнуть контракт и подписаться с другой командой.

Итальянский клуб выступил с официальным заявлением, в котором выразил недовольство тем, что Кабокло в итоге получил разрешение на переход в « ».

«Венеция» оставляет за собой право заниматься расследованием незаконного поведения менеджеров игрока и самого белградского «Партизана», который, несмотря на осведомленность о договорных обязательствах игрока с нашим клубом, сделал запрос на переход.

«Венеция» полна решимости продолжать судебную борьбу со всеми участниками этого дела и во всех возможных инстанциях», – отмечается в заявлении « ».

Кабокло был одним из самых результативных игроков сборной Бразилии на ЧМ-2023, набирая в среднем 16,4 очка и 9,2 подбора.

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