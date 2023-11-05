Ален Смаилагич был госпитализирован во время матча

Теги травмы Партизан Адриатическая лига Сплит Ален Смаилагич Баскетбол

Тяжелый форвард «Партизана» Ален Смаилагич получил серьезный удар в область легких во второй четверти матча против «Сплита» (76:53) и не сыграл во второй половине. В перерыве сербский форвард был доставлен в местную больницу.

«У нас произошла ситуация в перерыве матча. Смаилагич отправился в больницу, он жаловался на сильную боль в легких после полученного удара. Мы не знаем, что с ним сейчас происходит. Ждем информации», – сказал после игры главный тренер «Партизана» Желько Обрадович.

По данным Telegraf, у Смаилагича сильный ушиб грудной клетки. Игрок сможет вернуться к тренировкам в ближайшие три дня, сообщает издание.

Смаилагич завершил матч с 2 очками за 5 минут на паркете.

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