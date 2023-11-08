Во вторник «Лейкерс» связывались с офисом по поводу, как считает клуб, многочисленных пропущенных нарушений во время проигранного матча с « » (107:108).

НБА в традиционном отчете о работе судей официально заявила, что те не ошибались в последние две минуты игры «Хит» – « ».

Лидер «озерников» отреагировал в социальных сетях.

«Матчи не проигрываются и не выигрываются только в последние две минуты. Те, кто понимают игру, знают, что события в первой, второй и третьей четвертях, а также в первые 10 минут четвертой имеют существенное влияние на исход», – написал Джеймс.

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