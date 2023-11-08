НБА заявила, что судьи не ошибались в концовке игры «Хит» – «Лейкерс». Леброн отреагировал

Теги Леброн Джеймс Лейкерс Майами НБА судьи Баскетбол

Во вторник «Лейкерс» связывались с офисом НБА по поводу, как считает клуб, многочисленных пропущенных нарушений во время проигранного матча с «Майами» (107:108).

НБА в традиционном отчете о работе судей официально заявила, что те не ошибались в последние две минуты игры «Хит» – «Лейкерс».

Лидер «озерников» Леброн Джеймс отреагировал в социальных сетях.

«Матчи не проигрываются и не выигрываются только в последние две минуты. Те, кто понимают игру, знают, что события в первой, второй и третьей четвертях, а также в первые 10 минут четвертой имеют существенное влияние на исход», – написал Джеймс.

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2 комментария

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fridzon
Мда, сколько там матчей сыграть успели? 7-8?
И уже работа с судьями началась
+6
-2
+4
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whoisme
А еще на исход влияют работа с судьями(как сейчас), флопы, пробежки, локти в проходах. Благодаря этому всему Биг Драма ̶К̶в̶и̶н̶Кинг явно вышел в плюс по карьере по очкам, чем то что на нем не свистнули.
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