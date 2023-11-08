НБА заявила, что судьи не ошибались в концовке игры «Хит» – «Лейкерс». Леброн отреагировал
Во вторник «Лейкерс» связывались с офисом НБА по поводу, как считает клуб, многочисленных пропущенных нарушений во время проигранного матча с «Майами» (107:108).
НБА в традиционном отчете о работе судей официально заявила, что те не ошибались в последние две минуты игры «Хит» – «Лейкерс».
Лидер «озерников» Леброн Джеймс отреагировал в социальных сетях.
«Матчи не проигрываются и не выигрываются только в последние две минуты. Те, кто понимают игру, знают, что события в первой, второй и третьей четвертях, а также в первые 10 минут четвертой имеют существенное влияние на исход», – написал Джеймс.
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И уже работа с судьями началась