Во вторник «Лейкерс» связывались с офисом по поводу, как считает клуб, многочисленных пропущенных нарушений во время проигранного матча с «Майами» (107:108).

По данным источников, главный предмет недовольства « » – то, как трактовались эпизоды с участием . «Лейкерс» поделились с лигой серией видеороликов, которые, по их мнению, подтверждают незамеченные судьями нарушения против 38-летнего форварда.

Джеймс реализовал четыре штрафных броска в матче против « », в результате чего его средний показатель исполненных попыток с линии по сезону упал до отметки 5,7 за игру.

Один из продемонстрированных моментов был с участием , который помешал Джеймсу забить сверху, попав лидеру «озерников» рукой по лицу. Свистка не последовало.

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