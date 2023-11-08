«Лейкерс» обсудили с офисом НБА судейство в матче с «Майами»

Теги Леброн Джеймс Лейкерс Майами НБА судьи Томас Брайант Баскетбол

Во вторник «Лейкерс» связывались с офисом НБА по поводу, как считает клуб, многочисленных пропущенных нарушений во время проигранного матча с «Майами» (107:108).

По данным источников, главный предмет недовольства «Лейкерс» – то, как трактовались эпизоды с участием Леброна Джеймса. «Лейкерс» поделились с лигой серией видеороликов, которые, по их мнению, подтверждают незамеченные судьями нарушения против 38-летнего форварда.

Джеймс реализовал четыре штрафных броска в матче против «Майами», в результате чего его средний показатель исполненных попыток с линии по сезону упал до отметки 5,7 за игру.

Один из продемонстрированных моментов был с участием Томаса Брайанта, который помешал Джеймсу забить сверху, попав лидеру «озерников» рукой по лицу. Свистка не последовало.

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10 комментариев

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Илья Петров
Позорный кабинет. В прошлом сезоне их в ПИ за уши вытянули. Сейчас хотят чтобы ресурс включился пораньше, а то весь план лимитирования минут деда свернул не туда.
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Илья Петров
Ответ Иван Кужилин
Сильно обидно было, когда Лейкерс в прошлом году переиграли ГСВ? Или тоже будешь на судейство жаловаться? Жаль только без этого судейства ГСВ свою династию не смогли бы построить, потому что, почему-то только одна команда в лиге могла ставить такие жёсткие заслоны и так жёстко играть в целом.
Конечно обидно было. Потом 0-4 в финале конфы немного сгладили.
Стэф еще на игры с папкой мелким сопляком катался, когда ЛАЛ в кабинете прописались. Поэтому ГС даже сравнивать как то стыдно с этими судейскими гигантами.
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Илья Петров
Ответ Андрей Игроков
да ну, отрицать очевидное, это уже проблемы с восприятием реальности, тебе ясно толкуют, не свистят даже удары по лицу, тебе все божья роса, как вы баскетбол смотрите непонятно
Может потому, что судьи уже не ориентируются где реально фол, а где флоп. В ЛАЛ 3 реальных флопера, где уже хрен разберешь правда фол или актерская игра. Ривз, Расс и конечно Лефлоп (+стоны хрусталика).
По хорошему там выписывать нарушения за флоп нужно чуть ли не в каждой атаке, так что то на то и выходит.
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никнейм ботвиннег-корчной
опять ноют. Каждый год одно и то же
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Илья Петров
Ответ ты не прав
Кому кому, а не гсв за судейство ныть. Что у Лал, что у вас вагон спорных в пользу династии)
Так ГС и не ноет, ноет ЛАЛ. Начали тему качать как будто у них уже 10 игр украли из 8 сыгранных )
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someoneelse
Ответ Андрей Игроков
да ну, отрицать очевидное, это уже проблемы с восприятием реальности, тебе ясно толкуют, не свистят даже удары по лицу, тебе все божья роса, как вы баскетбол смотрите непонятно
я тебе раскрою тайну, в каждом матче не один такой момент есть, когда не свистят фолы. Но почему-то обсуждают только лал. "Почему это мы не топ1 по fta, Cильвер? Срочно исправить!"
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Костя Костя
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Ответ Илья Петров
Позорный кабинет. В прошлом сезоне их в ПИ за уши вытянули. Сейчас хотят чтобы ресурс включился пораньше, а то весь план лимитирования минут деда свернул не туда.
В прошлом году их также избивали пока ЛеБрон не высказался
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ты не прав
Ответ Илья Петров
Конечно обидно было. Потом 0-4 в финале конфы немного сгладили. Стэф еще на игры с папкой мелким сопляком катался, когда ЛАЛ в кабинете прописались. Поэтому ГС даже сравнивать как то стыдно с этими судейскими гигантами.
Кому кому, а не гсв за судейство ныть. Что у Лал, что у вас вагон спорных в пользу династии)
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