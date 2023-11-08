«Лейкерс» обсудили с офисом НБА судейство в матче с «Майами»
Во вторник «Лейкерс» связывались с офисом НБА по поводу, как считает клуб, многочисленных пропущенных нарушений во время проигранного матча с «Майами» (107:108).
По данным источников, главный предмет недовольства «Лейкерс» – то, как трактовались эпизоды с участием Леброна Джеймса. «Лейкерс» поделились с лигой серией видеороликов, которые, по их мнению, подтверждают незамеченные судьями нарушения против 38-летнего форварда.
Джеймс реализовал четыре штрафных броска в матче против «Майами», в результате чего его средний показатель исполненных попыток с линии по сезону упал до отметки 5,7 за игру.
Один из продемонстрированных моментов был с участием Томаса Брайанта, который помешал Джеймсу забить сверху, попав лидеру «озерников» рукой по лицу. Свистка не последовало.
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Стэф еще на игры с папкой мелким сопляком катался, когда ЛАЛ в кабинете прописались. Поэтому ГС даже сравнивать как то стыдно с этими судейскими гигантами.
По хорошему там выписывать нарушения за флоп нужно чуть ли не в каждой атаке, так что то на то и выходит.