Юдонис Хаслем стал вице-президентом «Майами» по баскетбольному развитию
«Майами» назначил бывшего игрока команды Юдониса Хаслема вице-президентом по баскетбольному развитию.
В его обязанности будет входить поддержка тренерского штаба, наставничество игроков «Хит» и «Скайфорс», а также представление организации в сообществе.
Хаслем провел 20 сезонов в составе «Хит» в качестве игрока. Этим летом он официально завершил карьеру.
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