Юдонис Хаслем стал вице-президентом «Майами» по баскетбольному развитию

« » назначил бывшего игрока команды вице-президентом по баскетбольному развитию.

В его обязанности будет входить поддержка тренерского штаба, наставничество игроков «Хит» и «Скайфорс», а также представление организации в сообществе.

Хаслем провел 20 сезонов в составе «Хит» в качестве игрока. Этим летом он официально завершил карьеру.

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