Юдонис Хаслем стал вице-президентом «Майами» по баскетбольному развитию

Теги Майами НБА Юдонис Хаслем Баскетбол

«Майами» назначил бывшего игрока команды Юдониса Хаслема вице-президентом по баскетбольному развитию.

В его обязанности будет входить поддержка тренерского штаба, наставничество игроков «Хит» и «Скайфорс», а также представление организации в сообществе.

Хаслем провел 20 сезонов в составе «Хит» в качестве игрока. Этим летом он официально завершил карьеру.

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2 комментария

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Tim Timson
сколько потерял по сравнения с "игроком"?)
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MS89
То есть ему нужно просто поменять костюм со спортивного на деловой?
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