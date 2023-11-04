Дражен Анзулович: «Не знаем, как играть, когда нужно выигрывать. Это психологические проблемы»
Главный тренер «Самары» Дражен Анзулович после поражения от «Автодора» заявил, что его команда испытывает психологические проблемы.
«Поздравляю «Автодор» с хорошей игрой, соперник сыграл сегодня намного лучше нас. Это большая проблема для нас: мы не знаем, как играть, когда нужно выигрывать. Это психологические проблемы.
Команда начала игру без необходимой концентрации: соперник за первые пять минут собрал пять подборов в нападении — нельзя так играть. Когда за две четверти, при всем уважении к «Автодору», пропускаешь 50 очков — серьезная команда такого себя позволять не должна.
Старались в третьей-четвертой четверти вернуться в игру, но качества и концентрации нам не хватило. Этого, качества и концентрации, нам сегодня не хватило. Без них невозможно выигрывать», – сказал Анзулович.
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