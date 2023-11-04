Дражен Анзулович: «Не знаем, как играть, когда нужно выигрывать. Это психологические проблемы»

Главный тренер «Самары» после поражения от « » заявил, что его команда испытывает психологические проблемы.

«Поздравляю «Автодор» с хорошей игрой, соперник сыграл сегодня намного лучше нас. Это большая проблема для нас: мы не знаем, как играть, когда нужно выигрывать. Это психологические проблемы.

Команда начала игру без необходимой концентрации: соперник за первые пять минут собрал пять подборов в нападении — нельзя так играть. Когда за две четверти, при всем уважении к «Автодору», пропускаешь 50 очков — серьезная команда такого себя позволять не должна.

Старались в третьей-четвертой четверти вернуться в игру, но качества и концентрации нам не хватило. Этого, качества и концентрации, нам сегодня не хватило. Без них невозможно выигрывать», – сказал Анзулович.

«Внутрисезонный турнир» НБА сразу подарил 5 (!) шальных концовок и один скандал. И это не паркеты, от которых кровь из глаз