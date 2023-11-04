Дражен Анзулович: «Не знаем, как играть, когда нужно выигрывать. Это психологические проблемы»

Теги Автодор Дражен Анзулович Единая лига ВТБ Самара Баскетбол

Главный тренер «Самары» Дражен Анзулович после поражения от «Автодора» заявил, что его команда испытывает психологические проблемы.

«Поздравляю «Автодор» с хорошей игрой, соперник сыграл сегодня намного лучше нас. Это большая проблема для нас: мы не знаем, как играть, когда нужно выигрывать. Это психологические проблемы.

Команда начала игру без необходимой концентрации: соперник за первые пять минут собрал пять подборов в нападении — нельзя так играть. Когда за две четверти, при всем уважении к «Автодору», пропускаешь 50 очков — серьезная команда такого себя позволять не должна.

Старались в третьей-четвертой четверти вернуться в игру, но качества и концентрации нам не хватило. Этого, качества и концентрации, нам сегодня не хватило. Без них невозможно выигрывать», – сказал Анзулович.

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